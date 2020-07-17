Технології в українському футболі: на матчі Першої ліги відбудеться історична подія
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Уперше в матчах Першої ліги України з футболу буде застосована система відеопомічника арбітра - VAR. Історична подія припала на поєдинок 25-го туру "Оболонь-Бровар" - "Рух". Про це йдеться на офіційному сайті львівського клубу, передає УНН.
Гра відбудеться 20 липня у Києві на стадіоні "Оболонь-Арена" о 19:00.
Головним рефері поєдинку призначено Катерину Монзуль. Їй допомагатимуть Олександра Ардашева і Марина Стрілецька. Арбітр VAR - Віталій Романов.
Зазначимо, що про рішення використання VAR на матчах Першої ліги з 25-го туру напередодні повідомив президент УАФ Андрій Павелко.
"Нове футбольне досягнення України. ФІФА підтримала мою ініціативу і дала згоду на використання VAR в матчах Першої ліги вже з наступного туру", - зазначив він.
До завершення сезону Першої ліги залишилося зіграти 6 турів. І боротьба за призові місця дуже загострена.
Як писав УНН, УАФ презентувала нову форму збірної України.