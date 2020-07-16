УАФ презентувала нову форму збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Українська асоціація футболу презентувала нову форму збірної України, передає УНН з посиланням на повідомлення збірної України по футболу в Facebook.
Форма розроблена іспанською компанією Joma. Національна команда буде в ній грати, починаючи з матчів в Лізі націй, які пройдуть з 3 вересня по 17 листопада.
При пошитті форми використаний новий дизайн з сублімаційним друком в передній частині футболки, що має темний відтінок, навіяний традиціями української вишивки.
Як повідомляв УНН, УАФ впроваджує нові заходи безпеки проведення футбольних змагань.