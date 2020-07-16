УАФ презентувала нову форму збірної України

Форма розроблена іспанською компанією Joma. Національна команда буде в ній грати, починаючи з матчів в Лізі націй, які пройдуть з 3 вересня по 17 листопада.

При пошитті форми використаний новий дизайн з сублімаційним друком в передній частині футболки, що має темний відтінок, навіяний традиціями української вишивки.

Як повідомляв УНН, УАФ впроваджує нові заходи безпеки проведення футбольних змагань.