УАФ презентовала новую форму сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Украинская ассоциация футбола презентовала новую форму сборной Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение сборной Украины по футболу в Facebook.
Форма разработана испанской компанией Joma. Национальная команда будет в ней играть, начиная с матчей в Лиге наций, которые пройдут с 3 сентября по 17 ноября.
При пошиве формы использован новый дизайн с сублимационной печатью в передней части футболки, имеющий темный оттенок, навеянный традициями украинской вышивки.
Как сообщал УНН, УАФ внедряет новые меры безопасности проведения футбольных соревнований.