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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 77675 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105009 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109906 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 13:46 • 138334 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112243 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133929 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102517 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102660 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104913 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102213 просмотра

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Павелко жестко отреагировал на судейские скандалы последних матчей Первой лиги

Павелко жестко отреагировал на судейские скандалы последних матчей Первой лиги

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КИЕВ. 18 июля. УНН. Президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook прокомментировал резонансные события 24 тура Первой лиги. Функционер не оставил без внимания качество судейства Ивана Бондаря в матче "Ингулец" - "Прикарпатье", передает УНН

Так, в матчах 24 тура Первой лиги произошли сразу два очень неприятных и откровенно позорных случая, написал Павелко, и добавил, что "не может на них не отреагировать".

"В частности, в поединке "Ингулец" - "Прикарпатье" несколько грубых ошибок допустил арбитр Иван Бондарь. Оценку действиям рефери в этом матче уже дал Комитет арбитров УАФ, который отметил, что речь идет о недопустимых и вопиющих ошибках.

Комитет предупредил Бондаря, что будет предлагать исключить его из списков рефери, обслуживающих матчи профессиональных команд. Кроме того, несмотря на обоснованные подозрения относительно решений Бондаря в упомянутом матче, Комитет арбитров передал все материалы по этому делу в Комитет этики и честной игры УАФ для их рассмотрения на предмет возможного неправомерного влияния на результат матча", - уточнил президента УАФ.

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Еще один недопустимый инцидент произошел после матча "Агробизнес" - "Минай".

"В судейской комнате стадиона избили арбитра Юрия Иванова. По словам рефери, это произошло при участии президента команды-хозяина Олега Собуцкого, который также является вице-президентом УАФ.

Вчера были собраны все необходимые документы по этому случаю и тоже переданы на рассмотрение в Комитет этики и честной игры УАФ. Если предварительная информация подтвердится, то наказание для всех фигурантов избиения арбитров должен быть максимально жестким. За такие действия возможно применение санкций включая пожизненный запрет осуществлять любую деятельность, связанную с футболом", - подчеркнул Павелко.

Напомним, впервые в матчах Первой лиги Украины по футболу будет применена система видеопомощника арбитра - VAR. Историческое событие пришлось на поединок 25-го тура "Оболонь-Бровар" - "Рух", который состоится 20 июля.

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