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Актуальне
УАФ призупинив повноваження Собуцького - рішення

УАФ призупинив повноваження Собуцького - рішення

Київ • УНН

 • 18380 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Повноваження Олега Собуцького на посадах віце-президента та члена Виконавчого комітету УАФ призупинено. Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає УНН.

“21 липня 2020 року з використанням сучасних засобів зв’язку відбулося засідання Виконавчого комітету УАФ, де розглядалась особиста заява віце-президента УАФ та члена Виконавчого комітету УАФ Олега Собуцького від 17 липня 2020.

На даному засіданні Виконавчим комітетом УАФ було ухвалено рішення про призупинення його повноважень на посадах віце-президента та члена Виконкому УАФ у порядку, передбаченому ст. 29 Статуту УАФ”, — йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що термін призупинення повноважень Олега Собуцького складає період розгляду Комітетом з етики та чесної гри УАФ та органами здійснення футбольного правосуддя ситуації, яка склалася після матчу 24-гo туру чемпіонату України серед команд першої ліги 15 липня 2020 ФК “Агробізнес” (Волочиськ) — ФК “Минай” (Ужгород).

“Виконавчий комітет може призначити тимчасово виконуючого обов’язки віце-президента УАФ за поданням Президента”, — додали в УАФ.

Як писав УНН, напередодні президент УАФ Андрій Павелко жорстко відреагував на суддівський скандал за участі Собуцького. 

“У суддівській кімнаті стадіону побили арбітра Юрія Іванова. За словами рефері, це сталося за участю президента команди-господаря Олега Собуцького, який також є віце-президентом УАФ.

Учора були зібрані всі необхідні документи з цієї нагоди і теж передані на розгляд до Комітету етики та чесної гри УАФ. Якщо попередня інформація підтвердиться, то покарання для всіх фігурантів побиття арбітрів має бути максимально жорстким. За такі дії можливе застосування санкцій включаючи довічну заборону здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом”, — наголосив він.

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