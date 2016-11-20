В связи с мероприятиями к годовщине Революции Достоинства запланировано закрытие станции метро "Крещатик" 21 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В связи с мероприятиями к годовщине Революции Достоинства 21 ноября возможны изменения в работе станций киевского метрополитена. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
В связи с запланированными мероприятиями третьей годовщины Революции Достоинства 21 ноября 2016 года возможны изменения в работе станций киевского метрополитена. Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен".
В частности, во избежание скопления людей, запланировано закрытие входа и выхода станции метро "Крещатик" на ул. Институтская.
Напомним, Нацполиция ограничит движение автотранспорта по некоторым центральным улицам Киева 21 ноября.