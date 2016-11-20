У зв'язку із заходами до річниці Революції Гідності заплановано закриття станції метро "Хрещатик" 21 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У зв’язку із заходами до річниці Революції Гідності 21 листопада можливі зміни в роботі станцій київського метрополітену. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
У зв’язку із запланованими заходами до третьої річниці Революції Гідності 21 листопада 2016 року можливі зміни в роботі станцій київського метрополітену. Про це повідомили у КП “Київський метрополітен”.
Зокрема, для уникнення скупчення людей, заплановано закриття входу та виходу зі станції метро “Хрещатик” до вулиці Інститутська.
Нагадаємо, Нацполіція обмежить рух автотранспорту деякими центральними вулицями Києва 21 листопада