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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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В остановку с людьми влетел автомобиль, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 15393 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В центре города Мариуполь Донецкой области автомобиль влетел в остановку общественного транспорта, где стояли люди. В результате пострадали по меньшей мере три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции в Донецкой области.

В остановку с людьми влетел автомобиль, есть пострадавшие

"По предварительным данным, водитель не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части на остановку "Драмтеатр", где находились люди", – говорится в сообщении.

В результате наезда пострадали по меньшей мере три человека, в том числе и ребенок. На место прибыли медики, патрульные полицейские. Также оказалось, что водитель автомобиля накануне получил протоколы за управление без права и езду в нетрезвом состоянии.

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"Водителем Mitsubishi оказался горожанин 1996 года рождения, который неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения", – отметили в патрульной полиции.

Напомним, в Кривом Роге автомобиль выехал на остановку общественного транспорта. В результате двух пострадавших доставили в больницу.

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