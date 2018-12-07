Понад 30 людей постраждали в Польщі у результаті ДТП з автобусом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Автобус з 50 пасажирами в четвер впав в придорожній рів на заході Польщі. За інформацією рятувальників, одна людина загинула, 37 отримали поранення, повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання Rzeczpospolita.
Інцидент стався на трасі S3 в Любуському воєводстві. Автобус з’їхав з дороги, перекинувся на бік і впав в рів. Деякі пасажири опинилися заблоковані всередині салону.
На місці події працюють декілька бригад швидкої допомоги, пожежні та рятувальники. Дані про кількість постраждалих постійно змінюються. Як інформував представник місцевої пожежної охорони, п’ять пасажирів перебувають у важкому стані.
Раніше Інститут метеорології і водного господарства опублікував попередження про небезпечні погодні умови. Зокрема, повідомлялося про ожеледицю.