Легковик в'їхав у зупинку в Кривому Розі: двох людей госпіталізували
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Напередодні ввечері водій автомобіля Geely у Кривому Розі на Дніпропетровщині виїхав на зупинку громадського транспорту. Двох постраждалих доставлено до лікарні. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП у Дніпропетровській області.
ДТП сталася 15 жовтня близько 18:00. Місцевий житель, 1981 р. н., на автомобілі Geely рухався по вулиці Світлогірській. Перед перехрестям з вулицею Першотравневою водій не впорався з керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та, продовжуючи рух, виїхав на зупинку громадського транспорту по вулиці Світлогірська, повідомили у поліції.
"У цей час на зупинці перебували троє людей. Жінка, 1992 р. н., та чоловік, 1959 р. н., доставлені до лікарні", - зазначили правоохоронців.
Відкрито кримінальне провадження з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 16 жовтня на Ганнівському кар’єрі Північного гірничо-збагачувального комбінату у Кривому Розі Дніпропетровської області зіткнулися два локомотиви, у результаті НС загинули троє людей, ще одна постраждала.