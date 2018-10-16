Легковик в'їхав у зупинку в Кривому Розі: двох людей госпіталізували

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Напередодні ввечері водій автомобіля Geely у Кривому Розі на Дніпропетровщині виїхав на зупинку громадського транспорту. Двох постраждалих доставлено до лікарні. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП у Дніпропетровській області.