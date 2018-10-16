На кар'єрі у Кривому Розі зіткнулися два локомотиви: троє загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Вранці у вівторок на Ганнівському кар’єрі Північного гірничо-збагачувального комбінату у Кривому Розі Дніпропетровської області зіткнулися два локомотиви, у результаті НС загинули троє людей, ще одна постраждала. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
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"16 жовтня о 4:17 у місті Кривий Ріг на Ганнівському кар’єрі Північного гірничо-збагачувального комбінату внаслідок зіткнення двох локомотивів загинуло 3 особи та 1 особа постраждала", - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, на початку жовтня у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області вбили чоловіка. Попередньо, вбивство сталося під час конфлікту.