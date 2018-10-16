На кар'єрі у Кривому Розі зіткнулися два локомотиви: троє загиблих

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Вранці у вівторок на Ганнівському кар’єрі Північного гірничо-збагачувального комбінату у Кривому Розі Дніпропетровської області зіткнулися два локомотиви, у результаті НС загинули троє людей, ще одна постраждала. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.