На карьере в Кривом Роге столкнулись два локомотива: трое погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Утром во вторник на Анновском карьере Северного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге Днепропетровской области столкнулись два локомотива, в результате ЧП погибли три человека, еще один пострадал. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
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"16 октября в 4:17 в городе Кривой Рог на Анновском карьере Северного горно-обогатительного комбината в результате столкновения двух локомотивов погибли 3 человека и 1 человек пострадал", - сообщили в ведомстве.
Напомним, в начале октября в городе Кривой Рог Днепропетровской области убили мужчину. Предварительно, убийство произошло во время конфликта.