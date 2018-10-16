Легковушка въехала в остановку в Кривом Роге: два человека госпитализированы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Накануне вечером водитель автомобиля Geely в Кривом Роге в Днепропетровской области выехал на остановку общественного транспорта. Двух пострадавших доставили в больницу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в области.
ДТП произошло 15 октября около 18:00. Местный житель, 1981 г. р., на автомобиле Geely двигался по улице Светлогорская. Перед перекрестком с улицей Первомайской водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и, продолжая движение, выехал на остановку общественного транспорта по улице Светлогорская, сообщили в полиции.
"В то время на остановке находились три человека. Женщина, 1992 г. р., и мужчина, 1959 г. р., доставлены в больницу", - отметили правоохранителей.
Открыто уголовное производство с правовой квалификацией ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 16 октября на Анновском карьере Северного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге Днепропетровской области столкнулись два локомотива, в результате ЧП погибли три человека, еще один пострадал.