У зупинку з людьми влетів автомобіль, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У центрі міста Маріуполь Донецькій області автомобіль влетів у зупинку громадського транспорту, де стояли люди. У результаті постраждали щонайменше троє людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу патрульної поліції у Донецькій області.
"За попередніми даними, водій не впорався з керуванням та вилетів за межі проїзної частини на зупинку "Драмтеатр", де знаходилися люди", – йдеться в повідомленні.
Внаслідок наїзду постраждали щонайменше три особи, у тому числі й дитина. На місце прибули медики, патрульні поліцейські. Також виявилося, що водій автомобіля напередодні отримав протоколи за керування без права та їзду в нетверезому стані.
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"Водієм Mitsubishi виявився містянин 1996 року народження, який неодноразово притягався до відповідальності за порушення правил дорожнього руху, у тому числі за керування транспортним засобом в стані сп'яніння", – зазначили у патрульній поліції.
Нагадаємо, у Кривому Розі автомобіль виїхав на зупинку громадського транспорту. Внаслідок цього двох постраждалих доставили до лікарні.