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В ВСУ зарегистрировали еще восемь случаев коронавирусной болезни

Киев • УНН

 • 9976 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. В Вооруженных силах Украины на COVID-19 болеет 40 человек, за минувшие сутки подтверждено восемь новых случаев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Командования медицинских сил ВСУ.

В ВСУ зарегистрировали еще восемь случаев коронавирусной болезни

“По состоянию на 7:00 9 мая в Вооруженных Силах Украины болеет 40 человек острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, выписаны 53 человека и 2 летальных случая”, — говорится в сообщении.

Также на изоляции (в том числе самоизоляция) — 314 человек. Количество военнослужащих в которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня — 23 человека.

“За прошедшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19”, — отмечается в сообщении.

Сообщается, что один больной находится в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. У него легкое течение заболевания, он получает необходимое лечение.

“Семь больных (4 военнослужащих и 2 работника ВС Украины воинских частей Харьковского гарнизона, 3 военнослужащих Николаевского гарнизона) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют”, — зазачаеться в сообщении.

Напомним, в Украине уже 14 710 случаев COVID-19, из них летальные 376.

Как сообщалось, в Украине COVID-19 заболело уже 2854 медиков.

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