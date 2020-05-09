В ВСУ зарегистрировали еще восемь случаев коронавирусной болезни
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Вооруженных силах Украины на COVID-19 болеет 40 человек, за минувшие сутки подтверждено восемь новых случаев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Командования медицинских сил ВСУ.
“По состоянию на 7:00 9 мая в Вооруженных Силах Украины болеет 40 человек острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, выписаны 53 человека и 2 летальных случая”, — говорится в сообщении.
Также на изоляции (в том числе самоизоляция) — 314 человек. Количество военнослужащих в которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня — 23 человека.
“За прошедшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19”, — отмечается в сообщении.
Сообщается, что один больной находится в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. У него легкое течение заболевания, он получает необходимое лечение.
“Семь больных (4 военнослужащих и 2 работника ВС Украины воинских частей Харьковского гарнизона, 3 военнослужащих Николаевского гарнизона) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют”, — зазачаеться в сообщении.
Напомним, в Украине уже 14 710 случаев COVID-19, из них летальные 376.
Как сообщалось, в Украине COVID-19 заболело уже 2854 медиков.