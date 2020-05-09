У ЗСУ зареєстрували ще вісім випадків коронавірусної хвороби
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У Збройних силах України на COVID-19 хворіє 40 осіб, за минулу добу підтверджено вісім нових випадків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Командування медичних сил ЗСУ.
“Станом на 7:00 9 травня в Збройних Силах України хворіє 40 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, одужало 53 особи та 2 летальних випадки”, — йдеться в повідомленні.
Також на ізоляції (в тому числі самоізоляція) — 314 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби — 23 особи.
"За минулу добу зареєстровано вісім нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19“,- зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що один хворий перебуває у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. У нього легкий перебіг захворювання, отримує необхідне лікування.
“Сім хворих (4 військовослужбовця та 2 працівника ЗС України військових частин Харківського гарнізону, 3 військовослужбовців Миколаївського гарнізону) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан задовільний. Симптоми захворювання відсутні”, — зазачається в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні вже 14 710 випадків COVID-19, з них летальні 376.
Як повідомлялося, в Україні на COVID-19 захворіло вже 2 854 медиків.