В ВСУ зафиксирован еще один летальный случай из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Вооруженных Силах Украины зафиксировано 62 летальных случая от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19 и 237 новых случаев заболевания коронавирус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Командования Медицинских сил ВСУ.
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“По состоянию на 10:00 31 марта в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2637 человек. К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован еще один летальный случай от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что работник ВС Украины с 19 марта находился на стационарном лечении в Одесском областном клиническом-медицинском центре (Больница Водников). Несмотря на проводимую терапию состояние его здоровья резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не имели успеха. Биологическая смерть была зафиксирована 29 марта. Информация об указанных случаях поступила к Командованию Медицинских сил Вооруженных Сил вечером 30 марта.
Отмечается, что всего за время пандемии выздоровели 18500 человек, летальных случаев 62. На изоляции в том числе самоизоляции находится 842 человека.
“За прошедшие сутки зарегистрировано 237 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 37 человек”, — информирует ВСУ.
Кроме того, сообщается, что с начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 11476 человек получили 1 дозу вакцины.
“Из них 2384 военных медиков. За минувшие сутки на COVID-19 привито 1566 человек”, — говорится в сообщении.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 1,674 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост за 30 марта, — 11,2 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем. Госпитализаций в сутки рекордно много — 5,5 тысяч. Также антирекорд по летальным исходам — 407.