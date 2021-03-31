У ЗСУ зафіксовано ще один летальний випадок через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Збройних Силах України зафіксовано 62 летальний випадок від ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19 та 237 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Командування Медичних сил ЗСУ.
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“Станом на 10:00 31 березня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 2637 осіб. На жаль, у Збройних Силах України зареєстровано ще один летальний випадок від ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що працівник ЗС України з 19 березня перебував на стаціонарному лікуванні в Одеському обласному клінічному-медичному центрі (Лікарня Водників). Не зважаючи на проведену терапію стан його здоров’я різко погіршився. Проведені реанімаційні заходи не мали успіху. Біологічна смерть була зафіксована 29 березня. Інформація про зазначені випадки надійшла до Командування Медичних сил Збройних Сил у ввечері 30 березня.
Зазначається, що всього за час пандемії одужало 18500 осіб, летальних випадків 62. На ізоляції у тому числі самоізоляції перебуває 842 особи.
“За минулу добу зареєстровано 237 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізована 37 осіб”, — інформує ЗСУ.
Окрім того, повідомляється, що від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 11476 осіб отримали 1 дозу вакцини.
“З них 2384 військових медиків. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 1566 осіб”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 1,674 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 30 березня, — 11,2 тисячі, зростання у порівнянні з попереднім днем. Госпіталізацій за добу рекордно багато — 5,5 тисячі. Також антирекорд за летальними випадками — 407.