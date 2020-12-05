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За минувшие сутки в ВСУ зафиксировано 184 новых случая заболевания COVID-19

За минувшие сутки в ВСУ зафиксировано 184 новых случая заболевания COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13444 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Вооруженных Силах Украины за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 184 человека, в целом болеет 3168 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служб Командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 5 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 3168 человек.

Всего за время пандемии выздоровели - 7878 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции находится 465 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 75 человек. Также в ВСУ зафиксированы уже 29 летальных исхода.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 184 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - добавили в сообщении.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 26 человек, а на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 158 человек.

Напомним, в Украине 8:00 субботы зафиксировано уже более 801 700 случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 13 800.

В частности, в Киеве за минувшие сутки обнаружили 1541 новый случай коронавирусной болезни, а также зафиксировать 15 летальных случаев,

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