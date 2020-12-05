У Києві за минулу добу виявили 1541 новий випадок захворювання на COVID-19

“1541 хворого на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 15 людей. Усього коронавірус забрав життя 1410 киян. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 78 291”, — написав Кличко.

Серед тих, хто захворів:

— 874 жінки віком від 19 до 100 років,

— 566 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв,

— 44 дівчинки від 7 до 17 років,

— 57 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.

“Захворіли, зокрема, і 57 медиків. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 113 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали в столиці за добу 523 людини. Усього коронавірус подолали 25 108 мешканців Києва”, — додав Кличко.

За його словами, найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі — 283, в Дарницькому — 253 та в Деснянському районі — 239 випадків.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину суботи зафіксовано вже понад 801,7 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — понад 13,8 тисяч.



