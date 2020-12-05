В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1541 новый случай заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1541 новый случай коронавирусной болезни, а также зафиксировать 15 летальных случаев, передает УНН со ссылкой на Facebook мэра Киева Виталия Кличко.
"1541 больного коронавирус обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 15 человек. Всего коронавирус унес жизни 1410 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 78 291", - написал Кличко.
Среди заболевших:
- 874 женщины в возрасте от 19 до 100 лет,
- 566 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет,
- 44 девочки от 7 до 17 лет,
- 57 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.
"Заболели в том числе и 57 медиков. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 113 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели в столице за сутки 523 человека. Всего коронавирус преодолели 25 108 жителей Киева", - добавил Кличко.
По его словам, больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 283, в Дарницком - 253 и в Деснянском районе - 239 случаев.
Напомним, в Украине 8:00 субботы зафиксировано уже более 801 700 случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 13 800.