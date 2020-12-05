У ЗСУ за минулу добу зафіксовано 184 нових випадки захворювання на COVID-19

“Станом на 10:00 05 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 3168 осіб.

Всього за час пандемії одужало — 7878 осіб”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на ізоляції перебуває 465 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 75 осіб. Також в ЗСУ зафіксовано вже 29 летальних випадки.

“За минулу добу зареєстровано 184 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — додали в повідомленні.

З них у заклади охорони госпіталізовано 26 осіб, а на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 158 осіб.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину суботи зафіксовано вже понад 801,7 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — понад 13,8 тисяч.

Зокрема, у Києві за минулу добу виявили 1 541 новий випадок коронавірусної хвороби, а також зафіксувати 15 летальних випадків,