В ВСУ рассказали, как защищают боеприпасы от пожаров в период жары

По данным ведомства, на потенциально опасных объектах ВСУ по состоянию на 13 июня 2019 года в рамках технических территорий выкошено травы на площади 272,5 га, вырублено кустарника на площади 197,8 га, вокруг мест хранения боезапасов создано около 200 тыс. погонных метров очищенных от растительности минерализованных полос, охранные периметры вспаханные на общей площади 573,3 га, вывезено за пределы технических территорий 1811 машинорейсов вырубленного кустарника.

Кроме того, в ВСУ поддерживают постоянную готовность штатных и внештатных пожарно-спасательных, инженерных и других подразделений Минобороны, которые могут привлекаться к тушению пожаров.



Напомним, сегодня в некоторых областях Украины прогнозируются кратковременные дожди, грозы, и местами 34-градусная жара.