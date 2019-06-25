В ВСУ рассказали, как защищают боеприпасы от пожаров в период жары

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 38250 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 87645 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 131594 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 123061 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 69397 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 74910 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188257 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150713 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158910 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138730 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
3.8м/с
52%
Популярные новости

"Кастинг путина": Стефанчук призвал Раду поддержать продление военного положения

15 апреля, 20:23 • 10189 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

01:06 • 5984 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 11558 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 10392 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 13730 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 131594 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 123061 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 92824 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 104313 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 134207 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 10958 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 13364 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 15877 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 18735 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 20454 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

В ВСУ рассказали, как защищают боеприпасы от пожаров в период жары

Киев • УНН

 • 23484 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. С начала лета на потенциально опасных объектах Вооруженных сил Украины для обеспечения безопасности боеприпасов от возможных пожаров в жаркие периоды выкосили траву и уничтожили кустарник на участках вокруг складов боеприпасов, образовав охранные вспаханные периметры на общей площади 573,3 га. Об этом сообщил начальник Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник в ответе на запрос корреспондента УНН.

В ВСУ рассказали, как защищают боеприпасы от пожаров в период жары

По данным ведомства, на потенциально опасных объектах ВСУ по состоянию на 13 июня 2019 года в рамках технических территорий выкошено травы на площади 272,5 га, вырублено кустарника на площади 197,8 га, вокруг мест хранения боезапасов создано около 200 тыс. погонных метров очищенных от растительности минерализованных полос, охранные периметры вспаханные на общей площади 573,3 га, вывезено за пределы технических территорий 1811 машинорейсов вырубленного кустарника.

Кроме того, в ВСУ поддерживают постоянную готовность штатных и внештатных пожарно-спасательных, инженерных и других подразделений Минобороны, которые могут привлекаться к тушению пожаров.

Напомним, сегодня в некоторых областях Украины прогнозируются кратковременные дожди, грозы, и местами 34-градусная жара.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика
Brent
$64.56
Bitcoin
$83,582.50
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,300.55
Ethereum
$1,587.84