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У ЗСУ розповіли, як захищають боєприпаси від пожеж у період спеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. З початку літа на потенційно небезпечних об'єктах Збройних сил України для убезпечення боєприпасів від можливих пожеж у спекотні періоди викосили траву й знищили чагарник на ділянках навколо складів боєприпасів, утворивши охоронні виорані периметри на загальній площі 573,3 га. Про це повідомив начальник Управління зв’язків із громадськістю ЗСУ Богдан Сеник у відповіді на запит кореспондента УНН.

У ЗСУ розповіли, як захищають боєприпаси від пожеж у період спеки

За даними відомства, на потенційно небезпечних об'єктах ЗСУ станом на 13 червня 2019 року у межах технічних територій викошено трави на площі 272,5 га, вирубано чагарнику на площі 197,8 га, навколо місць зберігання боєзапасу створено близько 200 тис. погонних метрів відчищених від рослинності мінералізованих смуг, охоронні периметри виорані на загальній площі 573,3 га, вивезено за межі технічних територій 1811 машинорейсів вирубаного чагарнику.

Крім того, в ЗСУ підтримують постійну готовність штатних та позаштатних пожежно-рятувальних, інженерних та інших підрозділів Міноборони, що можуть залучатись до гасіння пожеж.

Нагадаємо, сьогодні у деяких областях України прогнозуються короткочасні дощі, грози, та місцями 34-градусна спека.

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