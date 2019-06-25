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Сьогодні по Україні 34 градуси тепла

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Сьогодні у деяких областях України прогнозуються короткочасні дощі, грози, та місцями 34-градусна спека. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Сьогодні по Україні 34 градуси тепла

Так, у вівторок, 25 червня, очікується мінлива хмарність. У південній частині, вночі також місцями у центральних, східних областях та на Прикарпатті короткочасний дощ, гроза, на півдні країни подекуди град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°, у західних областях 11-16°; вдень 24-29°, у південній, східній частині та на Закарпатті 30-34°.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на тиждень.

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