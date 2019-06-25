Сегодня по Украине 34 градуса тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Сегодня в некоторых областях Украины прогнозируются кратковременные дожди, грозы, и местами 34-градусная жара. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Так, во вторник, 25 июня, ожидается переменная облачность. В южной части, ночью также местами в центральных, восточных областях и на Прикарпатье кратковременный дождь, гроза, на юге страны местами град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°, в западных областях 11-16°; днем 24-29°, в южной, восточной части и на Закарпатье 30-34°.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на неделю.