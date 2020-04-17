В ВСУ подготовили 11 кинологов, которые будут обучать собак сторожить важные военные объекты
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Центре разминирования Командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины завершился курс подготовки специалистов по специальности "Кинологический расчет сторожевой (караульной) службы", которые будут обучать собак нести караульную службу на важных военных объектах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"В Центре разминирования Командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины завершился курс подготовки специалистов по специальности "Кинологический расчет сторожевой (караульной) службы". В течение трех месяцев 11 военнослужащих из разных уголков Украины овладевали методику выработки в своих четвероногих друзей навыков, необходимых для несения службы на важных военных объектах", - говорится в сообщении.
Указано, что эти военнослужащие не впервые в Каменец-Подольском Центре разминирования.
"Раньше их готовили по специальности "Кинолог", а новый практический курс дал возможность применить свои теоретические знания непосредственно в подготовке животных к несению сторожевой (караульной) службы", - отметили в пресс-службе.
Указано, что на торжественном построении военнослужащим вручили свидетельства о завершении курса, а командир отряда подготовки кинологов и собак подполковник Вячеслав Чорный поблагодарил слушателей за качественный и профессиональный подход к процессу обучения и отметил на необходимости постоянного совершенствования полученных знаний и умений в служебной деятельности.
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