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Будні супергероїв: мене звати Лорд і я спецпризначенець

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. У поліції Хмельницької області поділились історією буденного життя пухнастого спецпризначенця Лорда і його напарника Романа, передає УНН.

“Доброго ранку! Мене звати Лорд і я спецпризначенець. Ось уже півтора року я служу у спецпідрозділі КОРД (корпус оперативно-раптової дії) Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області. У мене є надійний напарник Роман. Ми стоїмо один за одного горою, щоб там не сталося. Я завжди готовий прикрити спину свого напарника під час затримання небезпечних злочинців. Ну і що, що в мене немає зброї? Зате у мене є гострий нюх, міцні зуби та швидкі лапи. А ви знаете, що я поліглот, бо ми з Романом спілкуємося лише німецькою мовою? Це спеціально, щоб злочинці нас не зрозуміли”, — цитують "спецпризначенця" поліцейські.

Повідомляється, що Лорд з Романом більше, ніж просто напарники, але й справжні друзі.

“Ви тільки уявіть, він навіть у себе вдома будує для мене спеціальне помешкання, аби я міг час від часу залишатися у нього в гостях. Я так мрію про це! Адже тоді ми зможемо разом ходити на роботу! А ще ми щоранку разом з Романом займаємося спортом і бігаємо по 5-10 км! А ще я страшенно люблю наші дружні обнімашки після кожної вдалої спецоперації”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Держмитниці розповіли, як вчать службових собак шукати наркотики.

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