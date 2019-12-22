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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 28981 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 118348 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 124119 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 122387 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 143972 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 110376 просмотра

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5 марта, 08:58 • 111020 просмотра

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Будни супергероев: меня зовут Лорд и я спецназовец

Будни супергероев: меня зовут Лорд и я спецназовец

Киев  •  УНН

 • 73106 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В полиции Хмельницкой области поделились историей повседневной жизни пушистого спецназовца Лорда и его напарника Романа, передает УНН.

"Доброе утро! Меня зовут Лорд и я спецназовец. Вот уже полтора года я служу в спецподразделении КОРД (корпус оперативно-внезапной действия) Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области. У меня есть надежный напарник Роман. Мы стоим друг за друга горой, чтобы там не произошло. Я всегда готов прикрыть спину своего партнера во время задержания опасных преступников. Ну и что, что у меня нет оружия? Зато у меня есть острое обоняние, крепкие зубы и быстрые лапы. А вы знаете, что я полиглот, потому что мы с Романом общаемся только на немецком языке? Это специально, чтобы преступники нас не поняли", - цитируют "спецназовца" полицейские.

Сообщается, что Лорд с Романом больше, чем просто напарники, но и настоящие друзья.

"Вы только представьте, он даже у себя дома строит для меня специальное помещение, чтобы я мог время от времени оставаться у него в гостях. Я так мечтаю об этом! Ведь тогда мы сможем вместе ходить на работу! А еще мы каждое утро вместе с Романом занимаемся спортом и бегаем по 5-10 км! А еще я обожаю наши дружеские обнимашки после каждой удачной спецоперации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Гостаможни рассказали, как учат служебных собак искать наркотики.

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