Будни супергероев: меня зовут Лорд и я спецназовец

"Доброе утро! Меня зовут Лорд и я спецназовец. Вот уже полтора года я служу в спецподразделении КОРД (корпус оперативно-внезапной действия) Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области. У меня есть надежный напарник Роман. Мы стоим друг за друга горой, чтобы там не произошло. Я всегда готов прикрыть спину своего партнера во время задержания опасных преступников. Ну и что, что у меня нет оружия? Зато у меня есть острое обоняние, крепкие зубы и быстрые лапы. А вы знаете, что я полиглот, потому что мы с Романом общаемся только на немецком языке? Это специально, чтобы преступники нас не поняли", - цитируют "спецназовца" полицейские.

Сообщается, что Лорд с Романом больше, чем просто напарники, но и настоящие друзья.

"Вы только представьте, он даже у себя дома строит для меня специальное помещение, чтобы я мог время от времени оставаться у него в гостях. Я так мечтаю об этом! Ведь тогда мы сможем вместе ходить на работу! А еще мы каждое утро вместе с Романом занимаемся спортом и бегаем по 5-10 км! А еще я обожаю наши дружеские обнимашки после каждой удачной спецоперации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Гостаможни рассказали, как учат служебных собак искать наркотики.