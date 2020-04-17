У ЗСУ підготували 11 кінологів, які навчатимуть собак сторожити важливі військові об’єкти
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Центрі розмінування Командування Сил підтримки Збройних Сил України завершився курс підготовки фахівців за спеціальністю "Кінологічний розрахунок сторожової (вартової) служби", які навчатимуть собак нести вартову службу на важливих військових об’єктах. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"У Центрі розмінування Командування Сил підтримки Збройних Сил України завершився курс підготовки фахівців за спеціальністю "Кінологічний розрахунок сторожової (вартової) служби". Упродовж трьох місяців одинадцять військовослужбовців із різних куточків України опановували методику вироблення у своїх чотирилапих друзів навичок, що необхідні для несення служби на важливих військових об’єктах", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що ці військовослужбовці не вперше у Кам’янець-Подільському Центрі розмінування.
"Раніше їх готували за фахом "Кінолог", а новий практичний курс дав можливість застосувати свої теоретичні знання безпосередньо у підготовці тварин до несення сторожової (вартової) служби", - зазначили у пресслужбі.
Вказано, що на урочистому шикуванні військовослужбовцям вручили свідоцтва про завершення курсу, а командир загону підготовки кінологів та собак підполковник В’ячеслав Чорний подякував слухачам за якісний і професійний підхід до процесу навчання і наголосив на необхідності постійного вдосконалення здобутих знань і вмінь у службовій діяльності.
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