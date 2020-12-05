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В разрушенном здании в Донецкой области обнаружили схрон боевых гранат и снарядов

В разрушенном здании в Донецкой области обнаружили схрон боевых гранат и снарядов

Киев  •  УНН

 • 13507 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В разрушенном здании в Донецкой области правоохранители обнаружили опасный схрон с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Сейчас устанавливают причастных лиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Во время осмотра одного из разрушенных зданий фермерского хозяйства на окраине населенного пункта Польное, что в Донецкой области, правоохранители обнаружили замаскированный тайник с боеприпасами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для безопасности местных жителей прилегающие территории сразу были взяты под охрану.

"В ходе осмотра места находки, пиротехническая группа ГСЧС изъяла для утилизации 3 гранатомета, 12 боевых гранат, тротиловые шашки, пороховые заряды, 480 патронов различных калибров и другие взрывоопасные предметы.

По данному факту в Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", - добавили в сообщении.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению причастных к уголовному преступлению лиц.

Напомним, в Авдеевке, что в Донецкой области арендатор кинотеатра на втором этаже здания обнаружили схрон боеприпасов.

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