В разрушенном здании в Донецкой области обнаружили схрон боевых гранат и снарядов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В разрушенном здании в Донецкой области правоохранители обнаружили опасный схрон с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Сейчас устанавливают причастных лиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Во время осмотра одного из разрушенных зданий фермерского хозяйства на окраине населенного пункта Польное, что в Донецкой области, правоохранители обнаружили замаскированный тайник с боеприпасами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для безопасности местных жителей прилегающие территории сразу были взяты под охрану.
"В ходе осмотра места находки, пиротехническая группа ГСЧС изъяла для утилизации 3 гранатомета, 12 боевых гранат, тротиловые шашки, пороховые заряды, 480 патронов различных калибров и другие взрывоопасные предметы.
По данному факту в Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", - добавили в сообщении.
Сейчас продолжаются мероприятия по установлению причастных к уголовному преступлению лиц.
Напомним, в Авдеевке, что в Донецкой области арендатор кинотеатра на втором этаже здания обнаружили схрон боеприпасов.