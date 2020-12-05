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У зруйнованій будівлі на Донеччині виявили схрон бойових гранат та снарядів

У зруйнованій будівлі на Донеччині виявили схрон бойових гранат та снарядів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. У зруйнованій будівлі на Донеччині правоохоронці виявили небезпечний схрон зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою. Наразі встановлюють причетних осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

“Під час огляду однієї із зруйнованих будівель фермерського господарства на околиці населеного пункту Пільне, що на Донеччині, правоохоронці виявили замаскований тайник з боєприпасами”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для безпеки місцевих мешканців прилеглі території одразу було взято під охорону.

“В ході огляду місця знахідки, піротехнічна група ДСНС вилучила для утилізації 3 гранатомети, 12 бойових гранат, тротилові шашки, порохові заряди, 480 набоїв різних калібрів та інші вибухонебезпечні предмети.

За даним фактом до Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 263 ККУ “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”, — додали в повідомленні.

Наразі тривають заходи по встановленню причетних до кримінального правопорушення осіб.

Нагадаємо, в Авдіївці, що на Донеччині орендари кінотеатру на другому поверсі будівлі виявили схрон боєприпасів.

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