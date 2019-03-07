В зоне ООС погиб 21-летний военный
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Донецкой области погиб лейтенант Богдан Слобода с Новояворовска Львовской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
Богдан Слобода в 2014 году пошел учиться в Академию сухопутных войск им. Петра Сагайдачного. После окончания проходил службу по контракту в 128-й горно-штурмовой бригаде.
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Шестого марта боец получил пулевые ранения на территории Донецкой области.
Стоит отметить, что 6 марта боевики осуществили 9 обстрелов позиций украинских военных по применению тяжелой артиллерии.
Напомним, за пять лет войны в Донбассе погибли шесть военнослужащих-женщин.