У зоні ООС загинув 21-річний військовий

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КИЇВ. 7 березня. УНН. У Донецькій області загинув лейтенант Богдан Слобода з Новояворівська Львівської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Львівської ОДА.

Богдан Слобода у 2014 році пішов навчатися в Академію сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного. Після закінчення проходив службу за контрактом у 128-й гірсько-штурмовій бригаді.

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Шостого березня боєць отримав кульові поранення на території Донецької області.

Варто зазначити, що 6 березня бойовики здійснили 9 обстрілів позицій українських військових із застосування важкої артилерії.

Нагадаємо, за п’ять років війни на Донбасі загинуло шестеро військовослужбовців-жінок. 

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