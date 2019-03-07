У зоні ООС загинув 21-річний військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Донецькій області загинув лейтенант Богдан Слобода з Новояворівська Львівської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Львівської ОДА.
Богдан Слобода у 2014 році пішов навчатися в Академію сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного. Після закінчення проходив службу за контрактом у 128-й гірсько-штурмовій бригаді.
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Шостого березня боєць отримав кульові поранення на території Донецької області.
Варто зазначити, що 6 березня бойовики здійснили 9 обстрілів позицій українських військових із застосування важкої артилерії.
Нагадаємо, за п’ять років війни на Донбасі загинуло шестеро військовослужбовців-жінок.