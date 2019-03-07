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За п’ять років війни загинуло шестеро військовослужбовців-жінок

За п’ять років війни загинуло шестеро військовослужбовців-жінок

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. За п’ять років війни на Донбасі загинуло шестеро військовослужбовців-жінок. Про це заявив на урочистому заході до Міжнародного жіночого дня Міністр оборони України Степан Полторак, передає УНН.

"На жаль, за п’ять років війни загинуло шестеро військовослужбовців-жінок", - зазначив міністр.

Нагадаємо, з початку російської збройної агресії на сході України загинуло 13 тисяч українців, з них 3 тисячі – військовослужбовці.

Як повідомляв УНН, станом на січень 2019 року жінки складають 4% старших офіцерів. Також жінки складають 8% військовослужбовців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил.

Міністерство оборони України розробили проект наказу "Про затвердження Положення про військовий (військово-морський) ліцей", в якому передбачається військове навчання дівчат.

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