За пять лет войны погибли шесть военнослужащих-женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. За пять лет войны на Донбассе погибли шесть военнослужащих-женщин. Об этом заявил на торжественном мероприятии к Международному женскому дню Министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН.
"К сожалению, за пять лет войны погибли шесть военнослужащих-женщин", - отметил министр.
Напомним, с начала российской вооруженной агрессии на востоке Украины погибло 13 тыс. украинцев , из них 3 тыс. - военнослужащие.
Как сообщал УНН, по состоянию на январь 2019 года женщины составляют 4% офицеров. Также женщины составляют 8% военнослужащих, участвующих в операции Объединенных сил.
Министерство обороны Украины разработали проект приказа "Об утверждении Положения о военном (военно-морской) лицей", в котором предполагается военное обучение девушек.