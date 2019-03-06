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З нового навчального року дівчата матимуть можливість навчатися у військових ліцеях

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Міністерство оборони України розробили проект наказу “Про затвердження Положення про військовий (військово-морський) ліцей”, в якому передбачається навчання дівчат у зазначених військових ліцеях. Про це сьогодні, 6 березня, під час брифінгу повідомила головний спеціаліст Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України Любов Гуменюк, передає УНН.

“Починаючи з вересня 2019 року, передбачається навчання дівчат у зазначених військових ліцеях”, — розповіла Любов Гуменюк.

Також у проекті наказу скасовані обмеження щодо прийому осіб жіночої статі на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

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“Чисельність жінок, які навчаються у військових ВНЗ та ВНП ЗВО складає 8 % від загальної чисельності зарахованих на навчання”, — зазначила вона.

Міноборони акцентували увагу на роботі щодо впровадження уніфікованого підходу з урахування гендерної складової у навчальних програмах ВВНЗ.

“Відповідний „пілотний проект“ реалізується на базі Національного університету оборони України імені Івана Черняховського та Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка”, — додали у Мінобороні.

Впровадження ефективної гендерної політики в оборонному відомстві здійснено заходи щодо усунення перешкод для активної та повноцінної участі жінок у діяльності війська, що сприятиме формуванню гендерно збалансованих Збройних Сил України.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон щодо забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок під час служби у війську.

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