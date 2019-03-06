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С нового учебного года девушки смогут учиться в военных лицеях

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. Министерство обороны Украины разработали проект приказа "Об утверждении Положения о военном (военно-морской) лицей", в котором предусматривается обучение девушек в указанных военных лицеях. Об этом сегодня, 6 марта, во время брифинга сообщила главный специалист Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины Любовь Гуменюк, передает УНН.

"Начиная с сентября 2019 года, предусматривается обучение девушек в указанных военных лицеях", - рассказала Любовь Гуменюк.

Также в проекте приказа отменены ограничения по приему лиц женского пола на учебу в высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений.

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"Численность женщин, которые учатся в военных ВУЗах и ВНП ЗВО составляет 8% от общей численности зачисленных на обучение", - отметила она.

Минобороны акцентировали внимание на работе по внедрению унифицированного подхода с учетом гендерной составляющей в учебных программах вуза.

"Соответствующий "пилотный проект" реализуется на базе Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского и Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко", - добавили в Минобороны.

Внедрение эффективной гендерной политики в оборонном ведомстве осуществлены мероприятия по устранению препятствий для активной и полноценного участия женщин в деятельности войска, будет способствовать формированию гендерно сбалансированных Вооруженных Сил Украины.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о обеспечении равных прав и возможностей мужчин и женщин во время службы в армии.

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