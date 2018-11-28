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Жінка вперше очолила армію країни НАТО

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Словенія стала першою країною НАТО, в якій жінка очолила Генеральний штаб армії. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.

55-річна генерал-майор Аленка Ерменц приступить до виконання своїх обов’язків в середу, 28 листопада.

“Ерменц почала службу у збройних силах Словенії 1991 року, коли країна оголосила незалежність і залишила склад Югославії. У 2006 році пані Ерменц стала першою жінкою, яка очолила батальйон у словенській армії, а до останнього призначення вона була заступником начальника Генштабу армії”, — повідомляється у британському виданні.

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Президент Словенії Борут Пахор висловив сподівання, що Аленка Ерменц покращить показники діяльності армії.

“Глобальна тенденція погіршення ситуації в галузі безпеки продовжується, і навіть якщо Словенія безпосередньо не має військової загрози, вона має досить швидко посилити свою військову безпеку”, — наголосив він у заяві, опублікованій його адміністрацією.

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Генерал-майор Ерменц закінчила Королівський коледж оборонних досліджень у Лондоні та отримала ступінь магістра з міжнародних відносин у Королівському коледжі в Лондоні.

Вона замінить на посаді генерал-полковника Алана Гедера, який перебуває на посаді з лютого.

Словенія має приблизно 7,5 тисяч військових, з яких приблизно тисяча є резервістами.

Як повідомляв УНН, уже 25 тисяч українок служать за контрактом в ЗСУ, з них більше 3 тисячі офіцерів.

Нагадаємо, у жовтні набув чинності закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях”.

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