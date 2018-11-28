Женщина впервые возглавила армию страны НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Словения стала первой страной НАТО, в которой женщина возглавила Генеральный штаб армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
55-летняя генерал-майор Аленка Эрменц приступит к исполнению своих обязанностей в среду, 28 ноября.
“Эрменц начала службу в вооруженных силах Словении в 1991 году, когда страна объявила о своей независимости и оставила состав Югославии. В 2006 году Эрменц стала первой женщиной, возглавившей батальон в словенской армии, а до последнего назначения она была заместителем начальника Генштаба армии”, — сообщается в британском издании.
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Президент Словении Пахор выразил надежду, что Аленка Эрменц улучшит показатели деятельности армии.
“Глобальная тенденция ухудшения ситуации в области безопасности продолжается, и даже если Словения непосредственно не имеет военной угрозы, она должна достаточно быстро усилить свою военную безопасность”, — подчеркнул он в заявлении, опубликованном администрацией.
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Генерал-майор Эрменц закончила Королевский колледж оборонных исследований в Лондоне и получила степень магистра по международным отношениям в Королевском колледже в Лондоне.
Она заменит на посту генерал-полковника Алана Гедера, который занимает эту должность с февраля.
Словения имеет примерно 7,5 тыс. военных, из которых примерно тысяча является резервистами.
Как сообщал УНН, уже 25 тыс. украинок служат по контракту в ВСУ, из них более 3 тыс. офицеров.
Напомним, в октябре вступил в силу закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях”.