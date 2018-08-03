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Жінки-військові вперше крокуватимуть на параді до Дня незалежності

Жінки-військові вперше крокуватимуть на параді до Дня незалежності

Київ • УНН

 • 49334 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. На цьогорічному параді до Дня незалежності вперше пройдуть жінки-військовослужбовці. Про це у своєму Facebook повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

"На злітній смузі Антонов відбулась перша репетиція пішої колони зведених парадних розрахунків від ЗСУ, НГУ, МВС, СБУ, ДСНС, ДПСУ та понад два десятки військовий оркестрів. Уперше у цьому році на параді крокуватиме коробка жінок-військовослужбовців", - повідомив Порошенко.

Нагадаємо, цього року у параді з нагоди 27-річниці Дня Незалежності України буде задіяно понад 200 одиниць військової техніки. У Міноборони також зазначили, що Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Сергій Попко перевірив хід підготовки військової техніки, яку буде залучено до параду військ з нагоди 27-ї річниці Незалежності України.

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