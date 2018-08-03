Женщины-военные впервые пойдут на параде ко Дню независимости

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 31452 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 95760 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121541 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129230 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167867 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152876 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140708 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130402 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180368 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118318 просмотра

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Женщины-военные впервые пойдут на параде ко Дню независимости

Женщины-военные впервые пойдут на параде ко Дню независимости

Киев  •  УНН

 • 49331 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. На нынешнем параде ко Дню независимости впервые пройдут женщины-военнослужащие. Об этом в своем Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"На взлетной полосе Антонов состоялась первая репетиция пешей колонны сводных парадных расчетов от ВСУ, НГУ, МВД, СБУ, ГСЧС, ГПСУ и более двух десятков военный оркестров. Впервые в этом году на параде будет шагать коробка женщин-военнослужащих", - сообщил Порошенко.

Напомним, в этом году в параде по случаю 27-й годовщины Дня Независимости Украины будет задействовано более 200 единиц военной техники. В Минобороны также отметили, что Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Сергей Попко проверил ход подготовки военной техники, которую будут привлекать к параду войск по случаю 27-й годовщины Независимости Украины.

Украинские Национальные Новости

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