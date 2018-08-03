Женщины-военные впервые пойдут на параде ко Дню независимости

"На взлетной полосе Антонов состоялась первая репетиция пешей колонны сводных парадных расчетов от ВСУ, НГУ, МВД, СБУ, ГСЧС, ГПСУ и более двух десятков военный оркестров. Впервые в этом году на параде будет шагать коробка женщин-военнослужащих", - сообщил Порошенко.

Напомним, в этом году в параде по случаю 27-й годовщины Дня Независимости Украины будет задействовано более 200 единиц военной техники. В Минобороны также отметили, что Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Сергей Попко проверил ход подготовки военной техники, которую будут привлекать к параду войск по случаю 27-й годовщины Независимости Украины.