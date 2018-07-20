У параді на День Незалежності буде задіяно понад 200 одиниць військової техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Цього року у параді з нагоди 27-річниці Дня Незалежності України буде задіяно понад 200 одиниць військової техніки. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, передає УНН.
“Цього року у параді військ буде представлено понад 200 одиниць військової техніки”, — йдеться у повідомленні.
У Міноборони також зазначили, що Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Сергій Попко перевірив хід підготовки військової техніки, яку буде залучено до параду військ з нагоди 27-ї річниці Незалежності України.
“Всі заходи з підготовки до параду відбуваються за графіком та знаходяться на постійному контролі. Усі залучені військовослужбовці докладають чимало зусиль, щоб парад до Дня Незалежності України відбувся на гідному рівні”, — сказав Попко.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав Указ “Про відзначення 27-ї річниці незалежності України”. Як зазначено у документі, з нагоди свята країну чекають урочистості, парад військ на столичному Хрещатику та молебні.