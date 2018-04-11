Парад військ на столичному Хрещатику та молебні: як Україна відзначить 27-річницю незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав Указ “Про відзначення 27-ї річниці незалежності України”. Як зазначено у документі, з нагоди свята країну чекають урочистості, парад військ на столичному Хрещатику та молебні, передає УНН.
Відповідно до документу, уряду доручено утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення 27-ї річниці незалежності України, а також розробити і забезпечити виконання плану заходів з підготовки і відзначення 27-ї річниці незалежності України та 100- річчя відродження української державності.
"Зокрема, має бути проведена 23 серпня, у День Державного Прапора України у Києві, інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах України офіційна церемонія урочистого підняття Державного Прапора України, інших заходів, спрямованих на виховання поваги до державних символів України", - йдеться в указі.
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Крім того, 24 серпня, у День незалежності України, має бути проведено парад військ на вулиці Хрещатик та майдані Незалежності у столиці України – Києві. Указом також визначено проведення тематичних урочистих, наукових, інформаційно-освітніх та патріотично-виховних заходів в Україні та за її межами, молебнів за Україну.
Також в указі зазначено, що закордонні дипломатичні установи України мають провести заходи за участю представників української громадськості за кордоном, а також передбачити участь представників іноземних держав, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, української діаспори в урочистих заходах в Україні.
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Указ також визначає, що центральними і місцевими органами виконавчої влади, зокрема мають бути розроблені та реалізовані регіональні плани заходів з підготовки та відзначення Дня Державного Прапора України, 27-ї річниці незалежності України та 100-річчя відродження української державності. Крім того, Держкомітет телебачення і радіомовлення України має забезпечити широке висвітлення заходів із підготовки і відзначення відповідних святкувань, трансляції циклів тематичних теле- та радіопередач, художніх і документальних фільмів.
Правоохоронні органи мають забезпечити порядок, безпеку громадян під час проведення заходів.