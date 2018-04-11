Парад войск на столичном Крещатике и молебны: как Украина отметит 27-летие независимости

Согласно документу, правительству поручено образовать Организационный комитет по подготовке и празднованию 27-й годовщины независимости Украины, а также разработать и обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке и празднованию 27-й годовщины независимости Украины и 100-летия возрождения украинской государственности.

"В частности, должна быть проведена 23 августа, в День Государственного Флага Украины в Киеве, других населенных пунктах, заграничных дипломатических учреждениях Украины официальная церемония торжественного поднятия Государственного Флага Украины, другие мероприятия, направленных на воспитание уважения к государственным символам Украины", - говорится в указе.

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Кроме того, 24 августа, в День независимости Украины, должен быть проведен парад войск по улице Крещатик и Майдану Независимости в столице Украины - Киеве. Указом также определено проведение тематических торжественных, научных, информационно-образовательных и патриотически-воспитательных мероприятий в Украине и за ее пределами, молебнов за Украину.

Также в указе отмечено, что зарубежные дипломатические учреждения Украины должны провести мероприятия с участием представителей украинской общественности за рубежом, а также предусмотреть участие представителей иностранных государств, дипломатического корпуса, международных организаций, украинской диаспоры в торжественных мероприятиях в Украине.

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Указ также определяет, что центральными и местными органами исполнительной власти, в частности должны быть разработаны и реализованы региональные планы мероприятий по подготовке и празднованию Дня Государственного Флага Украины, 27-й годовщины независимости Украины и 100-летию возрождения украинской государственности. Кроме того, Госкомитет телевидения и радиовещания Украины должен обеспечить широкое освещение мероприятий по подготовке и празднованию соответствующих торжеств, трансляции циклов тематических теле- и радиопередач, художественных и документальных фильмов.

Правоохранительные органы должны обеспечить порядок, безопасность граждан во время проведения мероприятий.