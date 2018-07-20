На параде в День Независимости будет задействовано более 200 единиц военной техники
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В этом году в параде по случаю 27-й годовщины Дня Независимости Украины будет задействовано более 200 единиц военной техники. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.
"В этом году в параде войск будет представлено более 200 единиц военной техники", - говорится в сообщении.
В Минобороны также отметили, что Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Сергей Попко проверил ход подготовки военной техники, которую будут привлекать к параду войск по случаю 27-й годовщины Независимости Украины.
"Все мероприятия по подготовке к параду проходят по графику и находятся на постоянном контроле. Все привлеченные военнослужащие прилагают немало усилий, чтобы парад ко Дню Независимости Украины состоялся на достойном уровне", - сказал Попко.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ "О праздновании 27-й годовщины независимости Украины". Как указано в документе, по случаю праздника страну ждут торжества, парад войск на столичном Крещатике и молебны.