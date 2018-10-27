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Закон про рівність чоловіків і жінок в армії набув чинності

Закон про рівність чоловіків і жінок в армії набув чинності

Київ • УНН

 • 20191 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сьогодні набув чинності закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях”, передає УНН.

Законом надаються рівні можливості особам обох статей щодо укладення контракту на проходження військової служби, та визначається, що жінки можуть укладати контракт на проходження військової служби до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Також закріплюється принцип, за яким жінки проходять військову службу на рівних засадах із чоловіками, що включає рівний доступ до посад і військовий звань та рівний обсяг відповідальності під час виконання обов’язків військової служби.

Документом скасовуються необґрунтовані обмеження щодо служби жінок у військовому запасі та проходження військових зборів чоловіками та жінками.

На офіційному сайті Верховної Ради України вказано, що закон щодо рівних можливостей чоловіків і жінок в армії сьогодні набув чинності.

Нагадаємо, 12 жовтня Президент України Петро Порошенко підписав Закон щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби. 

Додамо, що у лавах ЗСУ служать 25 тисяч українок. Крім того, у 2018 році жінки-військові вперше крокували на параді до Дня незалежності.

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