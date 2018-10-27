Закон про рівність чоловіків і жінок в армії набув чинності

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сьогодні набув чинності закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях”, передає УНН.