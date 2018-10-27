Закон о равенстве мужчин и женщин в армии вступил в силу
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Сегодня вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях", передает УНН.
Законом предоставляются равные возможности лицам обоих полов по заключению контракта на прохождение военной службы, и определяется, что женщины могут заключать контракт на прохождение военной службы до достижения предельного возраста пребывания на военной службе.
Также закрепляется принцип, согласно которому женщины проходят военную службу на равных началах с мужчинами, включая равный доступ к должностям и воинским званиям и равный объем ответственности при исполнении обязанностей военной службы.
Документом отменяются необоснованные ограничения по службе женщин в военном запасе и прохождения военных сборов мужчинами и женщинами.
На официальном сайте Верховной Рады Украины указано, что закон о равных возможностей мужчин и женщин в армии сегодня вступил в силу.
Напомним, 12 октября Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы.
Добавим, что в рядах ВСУ служат 25 тыс. украинок. Кроме того, в 2018 году женщины-военные впервые шагали на параде ко Дню независимости.