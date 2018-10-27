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Закон о равенстве мужчин и женщин в армии вступил в силу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 октября. УНН. Сегодня вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях", передает УНН.

Законом предоставляются равные возможности лицам обоих полов по заключению контракта на прохождение военной службы, и определяется, что женщины могут заключать контракт на прохождение военной службы до достижения предельного возраста пребывания на военной службе.

Также закрепляется принцип, согласно которому женщины проходят военную службу на равных началах с мужчинами, включая равный доступ к должностям и воинским званиям и равный объем ответственности при исполнении обязанностей военной службы.

Документом отменяются необоснованные ограничения по службе женщин в военном запасе и прохождения военных сборов мужчинами и женщинами.

На официальном сайте Верховной Рады Украины указано, что закон о равных возможностей мужчин и женщин в армии сегодня вступил в силу.

Напомним, 12 октября Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы.

Добавим, что в рядах ВСУ служат 25 тыс. украинок. Кроме того, в 2018 году женщины-военные впервые шагали на параде ко Дню независимости.

Украинские Национальные Новости

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