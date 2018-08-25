Уже 25 тисяч українок служать за контрактом у ЗСУ - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Уже 25 тисяч українок служать за контрактом в ЗСУ, з них більше 3000 офіцерів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.
На своїй сторінці у Facebook Геращенко оприлюднила допис щодо військового параду на Хрещатику, в якому відзначила, що захід був бездоганним та ідеальним.
"Єдине, чого не вистачало - це особливого акценту, що й вперше Хрещатиком крокував і зведений загін жінок-воїнів. Цифр в інформаційному тексті, що вже 25 тисяч українок служать за контрактом в ЗСУ, з них більше 3000 офіцерів. Країна має знати, скільки в нас жінок-підполковників і полковників, бо вони служать нарівні з чоловіками", - відзначила вона.
Нагадаємо, жінки-військові вперше крокували на параді до Дня незалежності.
Зазначимо, що станом на травень 2017 року у лавах Збройних сил України понад 23 тис. військовослужбовців-жінок.