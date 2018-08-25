Уже 25 тыс. украинок служат по контракту в ВСУ - Геращенко

На своей странице в Facebook Геращенко обнародовала сообщение относительно военного парада на Крещатике, в котором отметила, что мероприятие было безупречным и идеальным.

"Единственное, чего не хватало - это особого акцента, что и впервые по Крещатику шагал и сводный отряд женщин-воинов. Цифр в информационном тексте, уже 25 тыс. украинок служат по контракту в ВСУ, из них более 3000 офицеров. Страна должна знать, сколько у нас женщин-подполковников и полковников, потому что они служат наравне с мужчинами", - отметила она.

Напомним, женщины-военные впервые шагали на параде ко Дню независимости.

Отметим, что на май 2017 года в рядах Вооруженных сил Украины более 23 тыс. военнослужащих-женщин.